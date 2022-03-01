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1 марта

«Ждём провокаций»: Лукашенко заявил о готовности средств ПВО в Белоруссии

News.ruиещё 5

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО. По его словам, подобное решение было принято с целью не допустить ударов в спину российским военным. Лукашенко подчеркнул, что Минск не исключает провокаций от западных партнёров, сообщает агентство БелТА.

«Ждём провокаций»: Лукашенко заявил о готовности защищать Россию
Фото: ТАССТАСС

По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере, — сказал Лукашенко на заседании белорусского Совбеза.

Он добавил, что западную границу Белоруссии прикроют ещё пятью батальонами. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и далее не планирует участвовать в военной спецоперации России на Украине.

Ранее Лукашенко высказался о ситуации вокруг Украины. Он выразил надежду на то, чтобы сложившаяся обстановка не переросла в общемировой конфликт.

Президент Белоруссии предположил, что конфликту на Украине предшествовало «абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза», а также усиленная милитаризация и стремительная украинизация страны на фоне уничтожения русской культуры, языка и исторической памяти. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не собиралась воевать с Украиной.

Результаты российско-украинских переговоров, которые состоялись 28 февраля, Лукашенко оценил «с осторожным оптимизмом». По итогам беседы стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе.

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