Россия гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

«Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся [из Минска] туда и встречаем наших коллег», - сказал помощник президента РФ.