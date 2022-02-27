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1 час назад

Россия гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле

Илья Родин

Глава российской делегации в Белоруссии, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва предоставила гарантии безопасности представителям Киева на переговорах, которые планировалось провести в Гомеле. Об этом пишет ТАСС.

«Сторонами был детально проработан маршрут следования украинской делегации, он был согласован. Нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации», - сказал Мединский.

Он добавил, что Россия готова к переговорам и, несмотря ни на что, ожидает украинскую делегацию.

«Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся [из Минска] туда и встречаем наших коллег», - сказал помощник президента РФ.

Ранее сообщалось, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «именно украинская сторона» настаивала на том, чтобы переговоры о мире с РФ прошли в белорусском Гомеле.

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