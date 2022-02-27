Кремль ответил на отказ Зеленского от переговоров в Гомеле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что «именно украинская сторона» предложила белорусский город Гомель для переговоров о мире с Россией. Об этом пишет ТАСС.

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«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», - рассказал Песков.

Он заявил также, что делегацию России, направленную для переговоров с Киевом, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил также, что поблажек Украине больше не будет. Россия не собирается приостанавливать военную операцию на время проведения переговоров.