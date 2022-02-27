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44 минуты назад

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной. В ее составе представители Минобороны, МИД и других ведомств. Об этом пишет ТАСС.

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами
Фото: ТАССТАСС

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», - заявил Песков.

Он уточнил, что переговоры об условиях мира пройдут в Гомеле. Москва полностью к ним готова и ждет украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что дипломаты России и Украины договорились о переговорах на 26 февраля. Встреча сорвалась по инициативе Киева. В офисе украинского президента Владимира Зеленского отказ от диалога объяснили тем, что Россия якобы выдвинула «неприемлемые условия».

В офисе добавили, что условия во время встречи должна диктовать Украина.

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