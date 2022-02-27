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1 час назад

Появились подробности о состоянии Жириновского после медикаментозного сна

Мослента

Появились подробности о самочувствии госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского после медикаментозного сна. Ими поделился Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, в состоянии политика есть положительная динамика. Он все еще находится на аппарате ИВЛ, но показатели результатов анализов в норме. Медики при помощи антибиотиков проводят Жириновскому противовоспалительную терапию.

Уточняется, что в пятницу, 25 февраля, лидера ЛДПР погружали в медикаментозный сон для ввода препаратов, на которые могла возникнуть болезненная реакция. В настоящее время госпитализированный находится в сознании.

Ранее врачи запретили Жириновскому выступить в Госдуме.

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