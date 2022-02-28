Захарова назвала "золотую мечту" США на Украине

"США разместили свое ядерное оружие на территории европейских стран. И это не Франция и Британия, у которых есть свое ядерное оружие. А это Италия и многие другие страны, у которых есть американское ядерное оружие, но они к нему доступа не имеют. Там управляют всем США. И то, что оно появилось бы на Украине, это была золотая мечта", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"