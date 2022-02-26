Путин и Алиев обсудили российскую спецоперацию на Украине

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие ситуации на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.

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Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Алиев провели разговор в продолжение состоявшихся 22 февраля российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне.

Они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.