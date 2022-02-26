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1 час назад

Путин и Алиев обсудили российскую спецоперацию на Украине

RT на русском

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие ситуации на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Путин и Алиев обсудили российскую спецоперацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин и Алиев провели разговор в продолжение состоявшихся 22 февраля российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне.

Они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

«Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — заявили в Кремле.

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