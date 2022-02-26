Путин и Алиев обсудили российскую спецоперацию на Украине

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие ситуации на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине.
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин и Алиев провели разговор в продолжение состоявшихся 22 февраля российско-азербайджанских переговоров на высшем уровне.
Они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
«Обсуждено также развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине», — заявили в Кремле.