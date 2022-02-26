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25 минут назад

МИД отреагировал на приостановку членства РФ в Совете Европы

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Совета Европы приостановить полномочия России в организации является политизированным. Заявление опубликовано на портале внешнеполитического ведомства.

МИД отреагировал на приостановку членства РФ в Совете Европы
Фото: ReutersReuters

«Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», - отмечает Захарова.

На внеочередном заседании в пятницу Комитет министров Совета Европы проголосовал за приостановку представительства России в этой организации. Наша страна не сможет участвовать в работе уставных органов СЕ.

Формальным поводом стала операция, проводимая Россией в целях денацификации и демилитаризации Украины.

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