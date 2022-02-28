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53 минуты назад

Захарова заявила, что ООН не может обеспечить прилет делегации России в Женеву

ТАССиещё 4

Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН", - сказала она.

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"Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров", - добавила она.

Захарова пояснила, что страны не дают соответствующего разрешения на пролет.

"Но вопрос в ООН и ее генеральном секретаре. Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве. Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, - обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент", - заключила дипломат.

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25 февраля на брифинге Захарова сообщала, что министр иностранных дел России с 28 февраля по 1 марта должен принять участие в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. По ее словам, была запланирована беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.

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