ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву

"Но вопрос в ООН и ее генеральном секретаре. Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве. Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, - обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент", - заключила дипломат.