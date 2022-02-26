Россия закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран

Россия в ответ на действия авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД. Об этом сообщает сайт Росавиации.