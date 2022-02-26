Россия закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран

Россия в ответ на действия авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД. Об этом сообщает сайт Росавиации.
«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении.
Запрет включает не только прямые, но и транзитные полеты через воздушное пространство России.
В Росавиации отметили, что решение является ответной мерой и соответствует нормам международного права.
Отныне для полетов в российском небе самолетам из Болгарии, Польши и Чехии требуется специальное разрешение. Его могут выдать только Росавиация или МИД РФ.