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33 минуты назад

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран

Майк Габриелян

Россия в ответ на действия авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД. Об этом сообщает сайт Росавиации.

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов трех стран
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Запрет включает не только прямые, но и транзитные полеты через воздушное пространство России.

В Росавиации отметили, что решение является ответной мерой и соответствует нормам международного права.

Отныне для полетов в российском небе самолетам из Болгарии, Польши и Чехии требуется специальное разрешение. Его могут выдать только Росавиация или МИД РФ.

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