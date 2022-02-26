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14 минут назад

Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным

Елена Прошина

Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета, в котором летела делегация Госдумы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на членов делегации.

Две страны закрыли небо для самолета с Володиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее», - рассказали два члена российской делегации.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба Госдумы.

Депутаты с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом на Кубе и в Никарагуа. Накануне они возвращались домой, через Северную Атлантику. Маршрут самолета пролегал над Стокгольмом и Хельсинки, однако в полете курс был изменен. Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт «Внуково-2» 25 февраля в 17:30 по мск, однако он приземлился в 18:15.

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