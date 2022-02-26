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19 минут назад

Захарова назвала Микронезию «временным попутчиком» США

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией.

Захарова назвала Микронезию «временным попутчиком» США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 г. ) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом… Порой к ним присоединялись временные попутчики. Микронезия была одной из тех стран, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 гг», - написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, Микронезия понадобилась Соединенным Штатам в очередной раз, чтобы «защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве».

Накануне правительство Федеративных штатов Микронезии заявило о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, и направило соответствующую ноту в посольство РФ на Филиппинах.

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