Захарова назвала Микронезию «временным попутчиком» США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему Федеративные штаты Микронезии разорвали дипломатические отношения с Россией.
«Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 г. ) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом… Порой к ним присоединялись временные попутчики. Микронезия была одной из тех стран, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 гг», - написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, Микронезия понадобилась Соединенным Штатам в очередной раз, чтобы «защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве».
Накануне правительство Федеративных штатов Микронезии заявило о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, и направило соответствующую ноту в посольство РФ на Филиппинах.