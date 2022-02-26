Захарова назвала Микронезию «временным попутчиком» США

«Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после государственного переворота 2014 г. ) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом… Порой к ним присоединялись временные попутчики. Микронезия была одной из тех стран, кто голосовал "против", когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 гг», - написала Захарова в Telegram-канале.