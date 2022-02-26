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28 минут назад

Три причины: Володин о нежелании украинских солдат воевать

Елена Прошина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что украинские военные сдают оружие и переходят «на сторону мира». Он заявил, что военнослужащие ВСУ не желают погибать за власть, которая «продала страну» западным державам.

Три причины: Володин о нежелании украинских солдат воевать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину», - уверен Володин.

Не прибавляет желания воевать и деятельность украинских олигархов, разграбивших «обладающее огромным потенциалом» государство.

«Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж», - полагает видный российский политик.

Третьей причиной, по его мнению, является то, что Россия не угрожает семьям украинских бойцов. У российской армии стоит задача демилитаризации Украины, избавления ее от неонацистов, использующих «мирных граждан как живой щит».

«Сдавайтесь русским, пока есть такая возможность»

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ уточнили, что посты в соцсетях о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве являются фейковыми. На самом деле в высотку попала неисправная зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1».

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