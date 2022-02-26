Три причины: Володин о нежелании украинских солдат воевать

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале прокомментировал сообщения о том, что украинские военные сдают оружие и переходят «на сторону мира». Он заявил, что военнослужащие ВСУ не желают погибать за власть, которая «продала страну» западным державам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину», - уверен Володин.

Не прибавляет желания воевать и деятельность украинских олигархов, разграбивших «обладающее огромным потенциалом» государство.

«Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж», - полагает видный российский политик.

Третьей причиной, по его мнению, является то, что Россия не угрожает семьям украинских бойцов. У российской армии стоит задача демилитаризации Украины, избавления ее от неонацистов, использующих «мирных граждан как живой щит».