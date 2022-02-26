Володин: Зеленский спешно покинул Киев

«Вместе со своим окружением сбежал в город Львов , где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», — написал Володин в своем Telegram-канале

По словам спикера Госдумы, эта информация получена от депутатов Верховной Рады , которые пытались встретиться с украинским президентом в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов. «Зеленский находится под охраной неонацистов», — уточнил Володин.

В четверг утром Путин, реагируя на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков, заявил о вводе в республики Российской армии. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины, за два дня выведя из строя 118 таких объектов. В пятницу к 15 часам дня российские военнослужащие блокировали Киев с запада. При этом в Минобороны заверили, что не наносят удары по жилым зданиям и гражданским лицам.