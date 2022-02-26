В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
41 минуту назад

Володин: Зеленский спешно покинул Киев

Парламентская газетаиещё 9

Украинский президент Владимир Зеленский спешно покинул Киев, его не было уже вчера в столице Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», — написал Володин в своем Telegram-канале

По словам спикера Госдумы, эта информация получена от депутатов Верховной Рады, которые пытались встретиться с украинским президентом в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов. «Зеленский находится под охраной неонацистов», — уточнил Володин.

Зеленский записал видео с улицы

В четверг утром Путин, реагируя на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков, заявил о вводе в республики Российской армии. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины, за два дня выведя из строя 118 таких объектов. В пятницу к 15 часам дня российские военнослужащие блокировали Киев с запада. При этом в Минобороны заверили, что не наносят удары по жилым зданиям и гражданским лицам.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, в том числе 14 военных аэродромов и 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Также ВС РФ контролирует город Мелитополь.

213
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители