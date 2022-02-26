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1 час назад

Медведев об изоляции России: «Дипотношения не особо нужны»

Майк Габриелян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции против РФ могут закончиться разрывом дипотношений с рядом западных стран. Их посольства закроют «на амбарные замки».

Медведев об изоляции России: «Дипотношения не особо нужны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам зампреда, антироссийские рестрикции отменили нужду в мировой дипломатии. Москва может окончательно пересмотреть отношения со странами, продемонстрировавшими враждебное отношение к РФ.

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая договор СНВ-3. Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки», - сказал Медведев.

По его словам, при отказе от дипломатии стороны будут «рассматривать друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».

Ранее Медведев заявил, что приостановка членства РФ в Совете Европы дает Москве возможность последовать примеру США и ввести смертную казнь для опаснейших преступников.

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