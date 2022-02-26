В Совфеде прокомментировали санкции Запада против руководства США

Санкции против руководства России свидетельствуют, что санкционный инструментарий Запада исчерпан. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».
По его словам, страны Запада сами признают свои действия символическими жестами.
Клишас также отметил, что санкции в отношении руководства России не приведут к разрыву отношений с Евросоюзом и Британией. Они будут продолжаться в интересах России, международного мира и безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза и США. Аналогичны санкции Британии. При этом в Лондоне заявили, что санкции подразумевают заморозку активов. О каких активах идет речь – не указано.
В Кремле заявили, что у высших государственных лиц России нет счетов и активов на Западе.