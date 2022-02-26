В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
35 минут назад

В Совфеде прокомментировали санкции Запада против руководства США

Майк Габриелян

Санкции против руководства России свидетельствуют, что санкционный инструментарий Запада исчерпан. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

В Совфеде прокомментировали санкции Запада против руководства США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, страны Запада сами признают свои действия символическими жестами.

Клишас также отметил, что санкции в отношении руководства России не приведут к разрыву отношений с Евросоюзом и Британией. Они будут продолжаться в интересах России, международного мира и безопасности.

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза и США. Аналогичны санкции Британии. При этом в Лондоне заявили, что санкции подразумевают заморозку активов. О каких активах идет речь – не указано.

В Кремле заявили, что у высших государственных лиц России нет счетов и активов на Западе.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители