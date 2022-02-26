В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
30 минут назад

В МИД России осудили раздачу оружия жителям Украины

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о раздаче оружия гражданским лицам. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД России осудили раздачу оружия жителям Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, решение властей Киева раздать оружие гражданам Украины может привести к печальным последствиям.

«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все гражданские лица, желающие «защитить Украину», могут получить оружие бесплатно. Позже в Сети появились фотографии раздачи оружия. Отмечается, что оружие предоставляют всем желающим без какого-либо учета.

Президент России Владимир Путин 25 февраля призвал жителей Украины «брать власть в свои руки». По его словам, в составе регулярных украинских частей присутствуют националистические элементы, которые подстрекают военнослужащих к вооруженному сопротивлению, а также играют роль заградотрядов.

24 февраля Путин заявил, что считает необходимым начать военную операцию в Донбассе и признать суверенитет ЛНР и ДНР. После этого заявления Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

132
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители