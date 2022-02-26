В МИД России осудили раздачу оружия жителям Украины

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По ее словам, решение властей Киева раздать оружие гражданам Украины может привести к печальным последствиям.

«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все гражданские лица, желающие «защитить Украину», могут получить оружие бесплатно. Позже в Сети появились фотографии раздачи оружия. Отмечается, что оружие предоставляют всем желающим без какого-либо учета.

Президент России Владимир Путин 25 февраля призвал жителей Украины «брать власть в свои руки». По его словам, в составе регулярных украинских частей присутствуют националистические элементы, которые подстрекают военнослужащих к вооруженному сопротивлению, а также играют роль заградотрядов.