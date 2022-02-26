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35 минут назад

Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по спецоперации в Донбассе

Елена Прошина

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, который призывает незамедлительно остановить спецоперацию в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН по Донбассу
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что инициаторами этого проекта выступили США и Албания. За принятие резолюции проголосовали 11 стран-членов СБ ООН, три воздержались.

По информации издания, проект обязывает Россию немедленно и без каких-либо условий отозвать войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. Как говорится в тексте проекта резолюции, Москва должна отменить решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Проект призывает придерживаться договоренностей, достигнутых во время подписания Минских соглашений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции — «антироссийский и антиукраинский». Он уточнил, что его характеристика не нуждается в объяснениях — достаточно бегло взглянуть на документ, чтобы понять, почему он антироссийский. По его словам, антиукраинский он, потому что «противоречит коренным интересам украинского народа». Небензя пояснил, что резолюция западных стран пытается сохранить на Украине ту систему власти, которая и привела страну к нынешней трагедии, продолжающейся «уже как минимум восемь лет». Он поблагодарил тех, кто не стал поддерживать проект.

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