«Демонстрация бессилия»: В РФ отреагировали на санкции против Путина и Лаврова

Фото: РИА Новости РИА Новости

МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел ограничения против главы МИД Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. Санкции предусматривают заморозку активов, но в документе ничего не говорится о том, какие именно активы имеются в виду.

По словам Захаровой, ни у Путина, ни у Лаврова нет никаких счетов в Великобритании, а также в других европейских странах.

«Санкции в отношении президента страны [Владимира Путина] и министра иностранных дел [Сергея Лаврова] — это пример и демонстрация абсолютного бессилия [стран Запада]», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что санкции против российского руководства негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада. По его словам, подобные меры «неприемлемы». Он отметил, что Путин «не обратит внимания» на эти санкции, однако сам факт их наличия — «оскорбление всего российского народа», так как «президент избран народом».