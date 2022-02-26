«Демонстрация бессилия»: В РФ отреагировали на санкции против Путина и Лаврова

У президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова нет счетов в Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.
МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел ограничения против главы МИД Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. Санкции предусматривают заморозку активов, но в документе ничего не говорится о том, какие именно активы имеются в виду.
По словам Захаровой, ни у Путина, ни у Лаврова нет никаких счетов в Великобритании, а также в других европейских странах.
«Санкции в отношении президента страны [Владимира Путина] и министра иностранных дел [Сергея Лаврова] — это пример и демонстрация абсолютного бессилия [стран Запада]», — заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что санкции против российского руководства негативно скажутся на отношениях Москвы и Запада. По его словам, подобные меры «неприемлемы». Он отметил, что Путин «не обратит внимания» на эти санкции, однако сам факт их наличия — «оскорбление всего российского народа», так как «президент избран народом».
Канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона ранее сообщила, что намерена немедленно ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Детали рестрикций не уточнялись.