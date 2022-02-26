Захарова: Запад стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР.
«В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины. По сути, они стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.
Глава МИД России Сергей Лавров также обратил внимание на игнорирование Западом военных преступлений, совершённых властями Украины.