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1 час назад

Захарова: Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР.

Захарова: Запад стал соучастником геноцида жителей ЛНР и ДНР
Фото: ТАССТАСС

«В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины. По сути, они стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Глава МИД России Сергей Лавров также обратил внимание на игнорирование Западом военных преступлений, совершённых властями Украины.

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