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37 минут назад

Киев отказался от переговоров с Москвой

Елена Прошина

Киев отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на субботу, 26 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Киев решил повременить с переговорами с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сказала Захарова.

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Россия со своей стороны выразила готовность отправить в Минск свою делегацию. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона заявила о желании перенести переговоры в Варшаву, а позднее вообще «ушла со связи». При этом Киев сопроводил свою паузу развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах.

Ранее стало известно, что польские власти поставили Украине боеприпасы.

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