Киев решил повременить с переговорами с Москвой

Киев отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на субботу, 26 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . Ее слова приводит «РИА Новости» .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Россия со своей стороны выразила готовность отправить в Минск свою делегацию. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона заявила о желании перенести переговоры в Варшаву, а позднее вообще «ушла со связи». При этом Киев сопроводил свою паузу развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах.