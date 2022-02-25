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1 час назад

Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

ТАСС

Правительство Великобритании ввело санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в свете российской операции на Украине. Об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке Соединенного Королевства.

Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

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Ранее в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО, говорилось, что "премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT".

При этом глава британского правительства заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в свете операции на Украине. "Он [Джонсон] добавил, что после действий России никакой нормализации отношений не может быть", - говорится в распространенном заявлении. Так, в разговоре с лидерами НАТО он заявил, что "Украину поглощает катастрофа" и что это - "евроатлантический кризис с глобальными последствиями", отмечается в заявлении.

Джонсон также рассказал о предложении Лондона по укреплению восточных рубежей НАТО и заверил, что "Великобритания готова к любому новому запросу со стороны Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, чтобы оказать военную помощь НАТО со стороны британских вооруженных сил", - сообщили в канцелярии главы правительства.

"У НАТО должна быть главенствующая роль в будущей европейской безопасности и жизненно важно, чтобы она была усилена сейчас", - добавил Джонсон.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, "Уралвагонзавода". Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит £50 тыс. ($66,8 тыс.).

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Ограничительные меры, которые предполагают заморозку активов, были введены в отношении заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова - сына директора ФСБ России Александра Бортникова, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, члена правления "Сибура" Кирилла Шамалова, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления "Новикомбанка" (опорного банка госкорпорации "Ростех") Елены Георгиевой.

Также был запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования в РФ. Кроме того, российские банки не смогут осуществлять платежи в фунтах и долларах. Джонсон добавил, что "российским государственным и частным компаниям запретят привлекать средства в Великобритании, также будет введен запрет на операции с их ценными бумагами и выдачу им кредитов".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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