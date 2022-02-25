В России раскрыли планы на Украину

«Это никогда не входило в наши намерения. У нас достаточно территории… Скорее всего в данном случае речь идет о том, что Донецкая и Луганская народные республики будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области" до границ, которые отражены в их конституциях», — ответил Чижов на соответствующий вопрос журналиста Euractiv.