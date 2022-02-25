В России раскрыли планы на Украину

России не нужна территория Украины, но ДНР и ЛНР будут расширены до своих официальных границ. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Это никогда не входило в наши намерения. У нас достаточно территории… Скорее всего в данном случае речь идет о том, что Донецкая и Луганская народные республики будут фактически расширены, чтобы охватить все эти две "области" до границ, которые отражены в их конституциях», — ответил Чижов на соответствующий вопрос журналиста Euractiv.
Он подчеркнул, что российская армия находится на Украине «чтобы закончить войну, а не начать».
«Это то, что мы всегда делаем. Как в Карабахе или Таджикистане, если помните», — заключил Чижов.
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.