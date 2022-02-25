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1 час назад

Постпред России при ЕС пообещал Зеленскому трибунал

Елена Прошина

Зеленским в какой-то момент займется трибунал, заявил

Постпред России при ЕС пообещал Зеленскому трибунал
Фото: РамблерРамблер

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что президент Украины Владимир Зеленский в какой-то момент предстанет перед трибуналом, пишет РИА Новости.

Чижов, отвечая на вопрос журналиста новостного портала Euractiv, будет ли Зеленский убит в ходе военной операции, выразил надежду, что этого не произойдет.

"Потому что в какой-то момент им займется трибунал", - добавил он.

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. В ответ западные страны ввели санкции в отношении ряда крупнейших российских банков, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Россия в ответ запретила пролеты над территорией РФ самолетов британских авиакомпаний, а также готовит другие ответные меры, но детали пока не известны.

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