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1 час назад

Лондон вводит санкции против Путина и Лаврова

ТАСС

Великобритания очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

Лондон вводит санкции против Путина и Лаврова
Фото: ReutersReuters

"Премьер-министр призвал лидеров [НАТО] предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT", - заявил Джонсон.

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По его словам, Лондон введет "очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне". В чем именно будут заключаться рестрикции, не уточняется.

Джонсон заявил, что после операции РФ на Украине невозможно говорить о "нормализации отношений" между Лондоном и Москвой.

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