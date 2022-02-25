В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

По итогам военной спецоперации России на Украине необходимо предать суду экс-президента Незалежной Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова. Об этом заявил первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий. Его слова приводит «РИА Новости».
«Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру», — приводятся в материале слова Водолацкого.
Он отметил, что Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма», а также обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и исполняющего обязанности президента Украины в 2014 году Александра Турчинова и бывшего лидера страны Петра Порошенко, поскольку «они причастны к преступлениям против народа Незалежной».