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1 час назад

В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

Елена Прошина

По итогам военной спецоперации России на Украине необходимо предать суду экс-президента Незалежной Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова. Об этом заявил первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий. Его слова приводит «РИА Новости».

В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко
Фото: ТАССТАСС

«Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру», — приводятся в материале слова Водолацкого.

Он отметил, что Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма», а также обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и исполняющего обязанности президента Украины в 2014 году Александра Турчинова и бывшего лидера страны Петра Порошенко, поскольку «они причастны к преступлениям против народа Незалежной».

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