В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

«Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру», — приводятся в материале слова Водолацкого.