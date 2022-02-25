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40 минут назад

Песков: в Киеве развернули РСЗО во время паузы для переговоров

Вероника Полынина

Пауза в размышлениях украинских властей о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах украинских городов, включая Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков: в Киеве развернули РСЗО во время паузы для переговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, в Кремле считают ситуацию с развертыванием систем залпового огня националистами в жилых кварталах очень опасной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия донесла до Украины свое согласие организовать переговоры в Минске, после чего украинская сторона взяла паузу для раздумий.

«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», - сообщил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие.

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