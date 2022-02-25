Песков: в Киеве развернули РСЗО во время паузы для переговоров

«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», - сообщил Песков.