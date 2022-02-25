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1 час назад

Запущена процедура приостановки членства РФ в Совете Европы

Рамблер

Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в твиттере.

Запущена процедура приостановки членства РФ в Совете Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы», - написал Моравецкий.

По его словам, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Украина зарегистрировала обращения о прекращении членства России в Совете Европы и ОБСЕ

Ранее в Совете Европы «осудили вооруженное нападение России на Украину в нарушение международного права» и призвали «незамедлительно прекратить военную операцию на Украине». 25 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Европы.

Комитет министров СЕ анонсировал, что на заседании будет рассмотрена возможность применения статьи 8 Устава Совета Европы. Согласно этой статье, «право на представительство любого члена Совета Европы, нарушающего положения статьи 3 (верховенство права), может быть приостановлено».

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