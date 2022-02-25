Запущена процедура приостановки членства РФ в Совете Европы

Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в твиттере.

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«Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы», - написал Моравецкий.

По его словам, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее в Совете Европы «осудили вооруженное нападение России на Украину в нарушение международного права» и призвали «незамедлительно прекратить военную операцию на Украине». 25 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Европы.