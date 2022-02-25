Путин заявил о засевшей в Киеве "шайке наркоманов и неонацистов"

Националисты играют роль заградотрядов в украинских войсках. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Фото: Пресс-служба президента РФ Пресс-служба президента РФ

"Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - заявил президент.

Основные боестолкновения в ходе операции на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями - Путин.

Путин не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Неонацисты выставляют тяжелое вооружение прямо в центре крупных городов Украины, чтобы вызвать ответный удар.