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17 минут назад

Путин: боестолкновения на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками

ТАСС

Националисты играют роль заградотрядов в украинских войсках. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин заявил о засевшей в Киеве "шайке наркоманов и неонацистов"
Фото: Пресс-служба президента РФПресс-служба президента РФ

"Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль заградотрядов", - заявил президент.

Основные боестолкновения в ходе операции на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями - Путин.

Путин не ожидает договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Неонацисты выставляют тяжелое вооружение прямо в центре крупных городов Украины, чтобы вызвать ответный удар.

Путин дал самую высокую оценку действиям российских военных на Украине.

В России назвали условие переговоров с Украиной

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