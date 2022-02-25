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51 минуту назад

Захарова назвала цель военной операции России в Донбассе

Lenta.ru

Российские десантники в ходе специальной операции по защите Донбасса блокировали Киев с западной стороны. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 24 февраля российские военнослужащие провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 вертолетов.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — сказал он.

Также российские военные завершили блокирование Чернигова. Конашенков сообщил, что потерь среди представителей вооруженных сил России нет.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие принимают все необходимые меры, чтобы исключить жертвы среди мирных жителей.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Соответствующее решение принят президент России Владимир Путин. По его словам, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.

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