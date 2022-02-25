Захарова назвала цель военной операции России в Донбассе

Российские десантники в ходе специальной операции по защите Донбасса блокировали Киев с западной стороны. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 24 февраля российские военнослужащие провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 вертолетов.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — сказал он.

Также российские военные завершили блокирование Чернигова. Конашенков сообщил, что потерь среди представителей вооруженных сил России нет.

В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие принимают все необходимые меры, чтобы исключить жертвы среди мирных жителей.