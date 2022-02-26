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1 час назад

Москва ответит на закрытие полетов для российских авиакомпаний

Lenta.ruиещё 5

Болгария совместно с Польшей и Чехией официально уведомила Россию о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний из-за ситуации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в российской авиакомпании.

Москва ответит на закрытие полетов для российских авиакомпаний
Фото: ShutterstockShutterstock

По его словам, Москва готовит ответные меры на решение стран. «Болгария, Польша и Чехия прислали NOTAM (уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах — прим. «Ленты.ру»), оцениваем [свои дальнейшие действия]», — поделился источник.

Ранее две крупнейшие британские авиакомпании сообщили, что их самолеты прекратили использовать воздушное пространство России. Согласно заявлению British Airways и Virgin Atlantic, авиакомпании перестали использовать российское воздушное пространство после получения подтверждения о введении санкций Москвы в отношении Лондона.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

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