Путин: Россия готова к переговорам с Украиной

Российская сторона готова к переговорам с украинской на высоком уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с лидером КНР с Си Цзиньпином, сообщает РБК.
Во время разговора российский и китайский лидеры обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Российский президент проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал Россию сесть за стол переговоров и мирным путем решить конфликт. По его словам, это необходимо, чтобы «остановить гибель людей».
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обозначил условия, при которых Россия согласна на переговоры. По его словам, Москва будет готова к дискуссии после того, как ВСУ сложат оружие. При этом министр подчеркнул, что Зеленский упустил свои возможности обсудить гарантии безопасности.