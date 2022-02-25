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20 минут назад

Путин: Россия готова к переговорам с Украиной

Елена Прошина

Российская сторона готова к переговорам с украинской на высоком уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с лидером КНР с Си Цзиньпином, сообщает РБК.

Во время разговора российский и китайский лидеры обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Российский президент проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал Россию сесть за стол переговоров и мирным путем решить конфликт. По его словам, это необходимо, чтобы «остановить гибель людей».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обозначил условия, при которых Россия согласна на переговоры. По его словам, Москва будет готова к дискуссии после того, как ВСУ сложат оружие. При этом министр подчеркнул, что Зеленский упустил свои возможности обсудить гарантии безопасности.

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