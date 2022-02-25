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1 час назад

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

ТАССиещё 3

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай сообщил о разговоре Си Цзиньпина с Путиным
Фото: ТАССТАСС

"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал.

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности.

Китай выступает за урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров.

Си Цзиньпин и Путин обменялись мнениями по ситуации на Украине.

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