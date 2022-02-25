Лавров обвинил Запад в бесстыдстве

«Когда переговоры подменяются саботажем, откровенным саботажем, и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять минские договоренности, вы знаете, бесстыдство - в общем-то, известная черта некоторых наших западных коллег. В данном случае оно вышло за пределы возможного, за пределы допустимого, потому что оно сопровождалось постоянным ухудшением положения русскоязычного населения на Украине», - цитирует Лаврова РИА «Новости».