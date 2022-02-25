Лавров обвинил Запад в бесстыдстве

Главная черта западных коллег – бесстыдство. В случае с Украиной оно вышло за все пределы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.
«Когда переговоры подменяются саботажем, откровенным саботажем, и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять минские договоренности, вы знаете, бесстыдство - в общем-то, известная черта некоторых наших западных коллег. В данном случае оно вышло за пределы возможного, за пределы допустимого, потому что оно сопровождалось постоянным ухудшением положения русскоязычного населения на Украине», - цитирует Лаврова РИА «Новости».
Министр также подчеркнул, что Запад все эти годы выгораживал украинский режим и закрывал глаза на военные преступления Киева против мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры, при этом поощрял становление неонацизма и русофобии. Это, по его словам, ввергло страну в трагедию.
Кроме того, Лавров добавил, что Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.