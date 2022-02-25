В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Лавров обвинил Запад в бесстыдстве

Елена Прошина

Главная черта западных коллег – бесстыдство. В случае с Украиной оно вышло за все пределы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.

Лавров обвинил Запад в бесстыдстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда переговоры подменяются саботажем, откровенным саботажем, и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять минские договоренности, вы знаете, бесстыдство - в общем-то, известная черта некоторых наших западных коллег. В данном случае оно вышло за пределы возможного, за пределы допустимого, потому что оно сопровождалось постоянным ухудшением положения русскоязычного населения на Украине», - цитирует Лаврова РИА «Новости».

Министр также подчеркнул, что Запад все эти годы выгораживал украинский режим и закрывал глаза на военные преступления Киева против мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры, при этом поощрял становление неонацизма и русофобии. Это, по его словам, ввергло страну в трагедию.

Кроме того, Лавров добавил, что Владимир Зеленский обманывает, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители