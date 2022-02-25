В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Лавров назвал условие для переговоров с Украиной

Алиса Селезнёва

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова к переговорам в любой момент после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров назвал условие для переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства констатировал, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», и призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что после завершения военной операции «все это вернется к переговорам».

«К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также обратил внимание на слова президента Владимира Путина о том, что Россия выступает за «освобождение Украины от милитаризма и неонацизма» и предоставление возможности всем народам, проживающим в этой стране, «самим определять свое будущее без какого-либо давления извне».

Ранее в Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу дал распоряжение организовать безопасные коридоры для сложивших оружие украинских военнослужащих и призвал относиться к ним с уважением.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители