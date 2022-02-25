Лавров назвал условие для переговоров с Украиной

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова к переговорам в любой момент после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие. Об этом пишет РИА Новости.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства констатировал, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», и призвал украинских военных «сложить оружие и идти домой».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что после завершения военной операции «все это вернется к переговорам».

«К переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пускай возвращаются в семьи», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также обратил внимание на слова президента Владимира Путина о том, что Россия выступает за «освобождение Украины от милитаризма и неонацизма» и предоставление возможности всем народам, проживающим в этой стране, «самим определять свое будущее без какого-либо давления извне».

Ранее в Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.