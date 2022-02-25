Песков пригрозил Западу ответными мерами

Россия намерена принимать ответные меры на санкции США и Евросоюза. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли Москва принимать меры в ответ на новые санкции США и Европы.
По словам Пескова, итоги анализа покажут, какова будет симметричность или асимметричность этих шагов.
«Еще все эти рестрикции предстоит проанализировать. И, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов, - отметил представитель Кремля.
Ранее США в рамках новой волны санкций ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил о «полной блокаде» российских банков. Он подчеркнул, что деловые отношения «практически закончены».
Накануне утром в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.