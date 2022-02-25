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1 час назад

В Кремле рассказали о статусе Зеленского

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают украинского главу государства Владимира Зеленского президентом, его статус не менялся. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

У Пескова уточнили, признают ли Зеленского как президента Украины в Кремле.

«Да, конечно. Зеленский президент Украины, да», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Ранее Песков уточнил, что сроки проведения операции в Донбассе определит Путин.

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