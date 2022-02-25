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2 часа назад

Песков рассказал о напряжённом графике работы Путина

News.ruиещё 5

У президента Владимира Путина в последние дни достаточно напряжённый график работы. Различного рода встречи проходят постоянно. На 25 февраля запланированы ряд международных телефонных разговоров и совещание с членами Совбеза. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков рассказал о напряженном графике работы Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У него (Путина. — NEWS.ru) сейчас, как вы понимаете, дни достаточно напряжённые, и постоянно идут встречи. Фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано, — сказал он.

Песков добавил, что в середине дня глава государства намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Пресс-секретарь президента заверил, что россияне не останутся без информации о встречах и беседах главы государства. По его словам, о них расскажет сам российский лидер или его администрация.

Ранее Песков прокомментировал возможность включения Путина в чёрные списки западных стран. Он пояснил, что в Кремле в этом вопросе исходят из реалий, а не вероятного развития событий.

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