Песков рассказал о напряженном графике работы Путина

У президента Владимира Путина в последние дни достаточно напряжённый график работы. Различного рода встречи проходят постоянно. На 25 февраля запланированы ряд международных телефонных разговоров и совещание с членами Совбеза. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

У него (Путина. — NEWS.ru) сейчас, как вы понимаете, дни достаточно напряжённые, и постоянно идут встречи. Фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано, — сказал он.

Песков добавил, что в середине дня глава государства намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Пресс-секретарь президента заверил, что россияне не останутся без информации о встречах и беседах главы государства. По его словам, о них расскажет сам российский лидер или его администрация.