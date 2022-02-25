«Страна антиНАТО»: в Крыму предложили Украине провести референдум

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть, организовав референдум. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках будущего референдума парламентарий предложил определить реальные границы Украины.

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«События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства», — подчеркнул Константинов.

Как считает глава крымского парламента, «будущее Украины — это страна антиНАТО».

«Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе», — добавил Константинов.

Известно, что через границу России перешли свыше 120 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР.

Сенатор Совфеда Сергей Цеков спрогнозировал будущее Украины после завершения специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Он заявил РИА Новости, что Украина останется суверенным государством, в котором будет сформирована новая власть.

Также сенатор предрек уход нынешних политиков Украины в небытие.

«Россия не будет оккупировать Украину, как это преподносится. Украина останется суверенным государством. На Украине после завершения специальной военной операции будет сформирована новая власть, которая будет служить, прежде всего, своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего, США», — сказал Цеков.

По его словам, на смену нынешним украинским политикам придет новый ряд руководителей. При этом новые политики будут понимать, что Украине надо быть «внеблоковым нейтральным государством», отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объяснила цель военной операции РФ на Украине. По её словам, только так можно было остановить развязанную Киевом братоубийственную войну, пишет РИА Новости.

Россия объявила специальную военную операцию, чтобы понудить к миру Украину, остановить идущую активнейшим образом её милитаризацию. Нам просто не оставили другого выбора, — сказала она.

Матвиенко выразила мнение, что таким образом Россия помогает сохранить мир и жизни людей. Спикер Совфеда напомнила, что со стороны РФ были предприняты неоднократные попытки мирным путём урегулировать конфликт на Донбассе, однако Киев совместно с западными партнёрами выбрал другой путь.

Они усилили вооружённые действия и в последнее время, к сожалению, активизировали обстрелы с применением тяжёлой артиллерии, миномётов, гранатомётов и танков. Есть жертвы среди мирного населения, — добавила она.

Те, кто выступает в России против специальной операции по демилитаризации Украины, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое, и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - этого нельзя допустить", - сказала Матвиенко журналистам во время визита в Душанбе.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия не воюет с украинским народом, который "всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным".

"Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Сегодня, как никогда, нужно сплочение нации, общества, людей", - добавила она.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о дальнейшем будущем Украины и ее руководства ответил, что это вопрос выбора народа этой страны.

«Остальное – это вопрос выбора украинского народа», – цитирует его ТАСС.

Также Песков на вопрос о возможности сохранения у киевского руководства прежней идеологии призвал не заниматься гипотетическими рассуждениями о будущем Украины.

«Вы занимаетесь гипотетическими рассуждениями, я не могу с вами принимать участие в таких дискуссиях сейчас», – сказал он.

Западные страны намеревались сделать из Украины полигон для уничтожения России. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России, это было в планах Запада, англосаксов, и этому есть документальные подтверждения, материалы», - сказал Водолацкий.

По словам депутата, военная операция на Донбассе была начата Россией, чтобы «спасти свою безопасность» и защитить Украину от нацистов.

Он отметил, что США планировали осуществить в России план, подобный действиям в Иране, Ираке, Ливии и других странах, «куда вползала Америка, там потом был хаос, крах, потеря государственности».

По словам Водолацкого, операция планировалась Западом на ближайшие дни, она подразумевала «полное уничтожение людей, живущих в Донбассе».

Депутат также выразил уверенность, что западные страны не станут посылать своих военных на Украину, «потому что знают, что мы правы». При этом новые санкционные меры «будут длиться полгода, но не более», поскольку «западным ястребам и их компаниям нужны деньги».

Украинцы свергнут нацистский режим в своей стране и осудят действия президента Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 24 февраля журналистам.

«Еще раз хочу сказать, что этот нацистский режим сам украинский народ свергнет и будет суд над этим режимом господина Зеленского», — сказал депутат.

У Украины сейчас появляется «шанс на будущее и возрождение», война в Донбассе не могла быть бесконечной, заявил в стриме RT «Летучка» депутат Верховной рады Илья Кива.

«Сейчас именно тот момент, когда у Украины появляется шанс на будущее и возрождение, ведь девятилетняя война в Донбассе не могла быть бесконечной. Девять лет в Донбассе рвутся бомбы, девять лет Украину раздирают ненависть, нацизм, беспредел», — сказал он.

Происходящее на территории страны Кива охарактеризовал как фиаско действующих властей, которые «были уверены, что Россия ничего не сделает».

Специальная военная операция РФ на Украине не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние о завершить боевые действия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ в четверг.

"Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет.

"Война велась на различных фронтах: на санкционных - на нас давили санкциями, на информационном фронте - когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война - когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее", - пояснила Захарова.

Путин 21 февраля объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.