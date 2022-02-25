"Весь этот период население ваших республик подвергалось издевательствам, ежегодным обстрелам со стороны киевского режима, который откровенно встал на путь русофобии и геноцида, - отметил глава МИД РФ. - Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию. И, конечно же, Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге минских договоренностей".