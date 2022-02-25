Запад молчаливо поощрял становление неонацизма и русофобии на Украине и выгораживал преступления киевского режима в Донбассе, которые в итоге ввергли страну в трагедию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.
"Весь этот период население ваших республик подвергалось издевательствам, ежегодным обстрелам со стороны киевского режима, который откровенно встал на путь русофобии и геноцида, - отметил глава МИД РФ. - Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушение гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию. И, конечно же, Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге минских договоренностей".
По его словам, РФ не могла оказаться безучастной перед просьбами ДНР и ЛНР прийти на помощь против агрессора. Лавров сообщил, что Запад продолжает игнорировать факты геноцида в Донбассе.
Также он сообщил, что РФ готовит специальную фотовыставку, посвященную страданиям Донбасса, к сессии по правам человека в ООН.