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1 час назад

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Елена Прошина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он заявил, что США, пытаясь продвигать свои интересы в странах бывшего СССР, «делает ставку на неопытных и безответственных».

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин пояснил, что власти Украины должны были проводить собственную независимую политику, а не «прогибаться под США и Европу».

«Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) — по факту втянул её в НАТО», — написал он.

Второй проблемой Володин назвал неготовность Зеленского сесть за стол переговоров с Донбассом.

«Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — отметил Володин.

Третьей проблемой Зеленский назвал угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

«Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — подчеркнул спикер.

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