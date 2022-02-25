Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он заявил, что США, пытаясь продвигать свои интересы в странах бывшего СССР, «делает ставку на неопытных и безответственных».