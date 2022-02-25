Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале он заявил, что США, пытаясь продвигать свои интересы в странах бывшего СССР, «делает ставку на неопытных и безответственных».
Володин пояснил, что власти Украины должны были проводить собственную независимую политику, а не «прогибаться под США и Европу».
«Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) — по факту втянул её в НАТО», — написал он.
Второй проблемой Володин назвал неготовность Зеленского сесть за стол переговоров с Донбассом.
«Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — отметил Володин.
Третьей проблемой Зеленский назвал угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
«Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — подчеркнул спикер.