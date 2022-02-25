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1 час назад

Росавиация запретила полеты британских самолетов над своей территорией

Российская Газетаиещё 17

С сегодняшнего дня над территорией России запрещено летать британским самолетам. Об этом сообщила Росавиация в качестве ответной меры на введенные ранее Великобританией ограничения на рейсы "Аэрофлота".

Росавиация запретила полеты британских самолетов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении Росавиации.

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