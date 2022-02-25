Российская сторона ответит на новые санкции, о которых в пятницу объявило правительство Японии. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
"Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - отметил он.
Глава российского диппредставительства в Японии добавил, что соответствующее заявление будет сделано в подходящее время.
Отвечая на дополнительные вопросы о том, насколько сильный ущерб могут нанести японские санкции российской экономике, посол РФ отметил, что пока не может дать оценку, поскольку японская сторона не озвучила подробности нового санкционного пакета.
"Но одно я могу сказать точно, что ущерб будет нанесен обеим сторонам - и той, кто санкции накладывает, и той, кто попадает под санкции", - сказал Галузин, осудив действия японских властей.
Он подчеркнул, что такие шаги правительства Японии "не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между" Москвой и Токио. "Они не вносят вклад в построение положительной атмосферы вокруг диалога по самому широкому спектру вопросов, включая мирный договор", - добавил он.
В пятницу о введении нового пакета санкций против РФ объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он сообщил, что японское правительство приняло решение усилить по трем направлениям ограничительные меры в отношении России из-за ее операции на Украине. По словам премьера, это выдача виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений и ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.