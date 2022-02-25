Российская сторона ответит на новые санкции, о которых в пятницу объявило правительство Японии. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным", - отметил он.

Глава российского диппредставительства в Японии добавил, что соответствующее заявление будет сделано в подходящее время.

Отвечая на дополнительные вопросы о том, насколько сильный ущерб могут нанести японские санкции российской экономике, посол РФ отметил, что пока не может дать оценку, поскольку японская сторона не озвучила подробности нового санкционного пакета.

"Но одно я могу сказать точно, что ущерб будет нанесен обеим сторонам - и той, кто санкции накладывает, и той, кто попадает под санкции", - сказал Галузин, осудив действия японских властей.

Он подчеркнул, что такие шаги правительства Японии "не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений между" Москвой и Токио. "Они не вносят вклад в построение положительной атмосферы вокруг диалога по самому широкому спектру вопросов, включая мирный договор", - добавил он.

В пятницу о введении нового пакета санкций против РФ объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он сообщил, что японское правительство приняло решение усилить по трем направлениям ограничительные меры в отношении России из-за ее операции на Украине. По словам премьера, это выдача виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений и ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.