Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал угрозы Великобритании разрушить российскую экономику. В ответ сенатор процитировал басню Ивана Крылова и предположил, что Лондон до сих пор считает себя Британской империей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX века, во времена великой Британской империи. Очнитесь господа: на улице XXI век. Как не вспомнить гениального русского баснописца И.А. Крылова: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» - написал Джабаров.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится пока полностью не разрушит экономику России. По ее словам, страна поддерживает жителей Украины и продолжат финансовую политическую и оборонительную помощь стране. Кроме того, Трасс не исключила возможности отключения России от системы платежей SWIFT.