«МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX века, во времена великой Британской империи. Очнитесь господа: на улице XXI век. Как не вспомнить гениального русского баснописца И.А. Крылова: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» - написал Джабаров.