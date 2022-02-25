Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя угрозы Великобритании разрушить экономику России в связи с военной операцией в Донбассе, заявил, что в Лондоне до сих пор считают себя Британской империей, и процитировал басню Ивана Крылова. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи», — написал Джабаров.

По его словам, как не вспомнить русского баснописца Крылова: «"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!"», процитировал он произведение классической литературы.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России. По словам дипломата, Лондон поддерживает жителей Украины и продолжат финансовую политическую и оборонительную помощь стране.