Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

«Такое государств, как Украина, должно проводить собственную независимую политику, а не прогибаться под США и Европу… Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул ее в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», — написал Володин в своем Telegram-канале.