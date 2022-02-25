"В 05:22 утра [в четверг] в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было - от пяти до, может, 10. Был на месте председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля", - сказал Аксенов.