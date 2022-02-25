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43 минуты назад

В Джанкойском районе Крыма от разрывов снарядов оказались повреждены более 20 домов

ТАССиещё 5

Более 20 домов повреждено в результате разрывов снарядов в Джанкойском районе Крыма в четверг. В пятницу начнутся работы по их восстановлению, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В 05:22 утра [в четверг] в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было - от пяти до, может, 10. Был на месте председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля", - сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, в результате разрывов снарядов "никто серьезно не пострадал".

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Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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