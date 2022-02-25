В Совфеде спрогнозировали будущее Украины

Сенатор Совфеда Сергей Цеков спрогнозировал будущее Украины после завершения специальной военной операции РФ по защите Донбасса. Он заявил РИА Новости, что Украина останется суверенным государством, в котором будет сформирована новая власть.

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Также сенатор предрек уход нынешних политиков Украины в небытие.

«Россия не будет оккупировать Украину, как это преподносится. Украина останется суверенным государством. На Украине после завершения специальной военной операции будет сформирована новая власть, которая будет служить, прежде всего, своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, прежде всего, США», — сказал Цеков.

По его словам, на смену нынешним украинским политикам придет новый ряд руководителей. При этом новые политики будут понимать, что Украине надо быть «внеблоковым нейтральным государством», отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией.