Россия пригрозила Лондону ответными мерами

После санкций Великобритании против «Аэрофлота» Россия может применить зеркальные меры. Росавиация направила авиавластям Британии уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении», — передает сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что РФ может ответить на санкции Британии «зеркальными мерами».

В Росавиации также сообщили, что только 25 февраля авиакомпании Великобритании должны выполнить в воздушном пространстве РФ 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон — Москва.