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25 минут назад

В Совфеде ответили на введение санкций США

Елена Прошина

Ограничительные меры, которые собираются ввести американские власти, обернутся против них же, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета Федерации от республики Крым, члена Комитета СФ по международным делам Сергея Цекова.

В Совфеде ответили на введение санкций США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли», — сказал парламентарий.

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По его словам, США и их западные партнеры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством».

Президент США Джо Байден объявил о введении антироссийских санкций из-за ее вторжения на территорию Украины. Среди вводимых мер, в частности, ограничение для российского бизнеса вести деятельность в долларах, фунтах и йенах, двойное сокращение импорта Россией высокотехнологической продукции.

Также под санкции попали крупнейшие российские банки. По словам Байдена, ограничительные меры затронут аэрокосмическую отрасль.

Байден назвал вторжение Кремля на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774907993.html

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